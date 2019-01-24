Не мала 25 грн: водій вночі вигнав з маршрутки дівчину, вона замерзла в лісі, - ДОПОВНЕНО
У Житомирській області між селами Перга та Рудня-Хочинська у лісовому масиві 10 січня виявили тіло 21-річної дівчини, яка померла через переохолодження внутрішніх органів.
Як повідомляє видання "Олевськ.zt.ua", тіло загиблої виявив її батько.
"10 січня між селами Перга та Рудня-Хочинська у лісовому масиві було виявлено тіло дівчини 1998 р.н. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала через переохолодження внутрішніх органів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, триває перевірка обставин. Про зникнення дівчини до поліції повідомив староста села Рудня-Хочинська 8 січня. Знайшов її батько, лісник, 10 січня", – розповіла керівник прес-служби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.
Місцевий активіст "Стоп Корупції" Олександр Ігнатьєв поспілкувався з родичкою загиблої та з’ясував подробиці смерті дівчини.
Виявилось, що та близько четвертої години ранку їхала до міста Олевськ. Коли прийшов час розраховуватись за проїзд, в дівчини не виявилось грошей на квиток вартістю у 25 гривень. Тоді кондуктор вирішив висадити її на зупинці у двох кілометрах від села Перга.
"Вона пішла трасою, однак потім збилась з дороги й зайшла в ліс. Там заблукала й замерзла", – розповів Олександр.
У Новоград-Волинському медичному коледжі Житомирської обласної ради, в якому навчалась дівчина, теж написали про сумну подію.
"Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула колектив медичного коледжу. На 21-му році трагічно обірвалося життя студентки IV курсу Ірини Дворецької. Згадуємо її як веселу і доброзичливу людину, співчутливу до чужого горя, з якою можна було розділити і радість, і смуток. У ці скорботні дні поділяємо невимовний сум і тугу її близьких та рідних. Нехай Господь дарує їй вічне життя у Царстві Небеснім", – йдеться в повідомленні на сайті освітнього закладу.
Користувачів мережі обурила поведінка водія. Відповідно до інформації з Facebook-сторінки "Олевщина радикальна", під колесами водія автобуса раніше вже загинули двоє людей – 15-річна дівчинка та жінка.
Доповнення: у поліції підтвердили BBC News Україна факт смерті дівчини.
"Вона сіла на автобус у селі, де живуть її батьки - Рудні-Хочинський. У сусідньому селі Перга її висадили. А через два дні її знайшли мертвою у лісі. За попередньою інформацією, причиною смерті стало переохолодження", - розповіла речниця поліції Житомирщини.
Водночас правоохоронці поки що не підтверджують, але і не спростовують інформацію про те, що маршрутник висадив студентку через те, що вона не сплатила 25 грн за проїзд.
"Інформація про це та про можливий конфлікт між водієм та дівчиною перевіряється", - додала речниця поліції.
"Водій пояснити, чому він висадив дівчину, не може", - відзначає вона.
У поліції заперечують дані про те, що студентку висадили за селом - там кажуть, що вона вийшла на зупинці в селі Перга: "Між селами Рудня-Хочинська і Перга є автомобільна дорога, а є інша дорога, яка коротша і йде через ліс. В ньому і виявили тіло".
Наразі триває розслідування - його почали за статтею про вбивство після заяви батьків та старости села, коли дівчина зникла.
Зазвичай у таких випадках розслідування починають за статтею 115 "Умисне вбивство", пояснюють у поліції.
Що ж до самого водія, то наразі щодо нього жодних запобіжних заходів не застосовується.
"На момент, коли дівчину висаджували з автобуса, з нею все було нормально. Що ж було далі - має показати слідство", - наголосила речниця житомирської поліції.
Нагадаємо, 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.
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