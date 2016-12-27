Не очевидно, що Трамп спробує скасувати антиросійські санкції, - Маккейн
"Не очевидно, що новий президент спробує скасувати санкції. Сьогодні не можна бути впевненими щодо цього", - заявив Маккейн, відповідаючи на питання журналістів про те, що робитиме Конгрес у разі, якщо Трамп спробує скасувати накладені на Росію санкції через агресію в Україні, на прес-конференції в Естонії, де перебуває в рамках офіційного візиту делегації Конгресу США, передає Delfi.ee.
"Поки Путін окупував Крим та вторгся в Україну, вірю, що хто б не був президентом (у США - Ред.), віримо у те, в що вірив Рейган — сила забезпечує мир. І присутність солдатів США в Естонії є тому підтвердженням.
Найкращий спосіб запобігти порушенням Росії — наявність надійної і потужної військової сили та сильний оборонний альянс НАТО, в якому Естонія відіграє дуже важливу роль", - додав він.
Нагадаємо, США розширили список санкцій проти Росії у зв'язку анексією Криму і агресією на території України. Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів США.
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