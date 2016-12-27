Не очевидно, що Трамп спробує скасувати антиросійські санкції, - Маккейн

Глава сенатського комітету у справах збройних сил, сенатор Джон Маккейн заявив, що на даний момент не очевидно, що новообраний президент США Дональд Трамп спробує скасувати санкції проти РФ.

"Не очевидно, що новий президент спробує скасувати санкції. Сьогодні не можна бути впевненими щодо цього", - заявив Маккейн, відповідаючи на питання журналістів про те, що робитиме Конгрес у разі, якщо Трамп спробує скасувати накладені на Росію санкції через агресію в Україні, на прес-конференції в Естонії, де перебуває в рамках офіційного візиту делегації Конгресу США, передає Delfi.ee.

"Поки Путін окупував Крим та вторгся в Україну, вірю, що хто б не був президентом (у США - Ред.), віримо у те, в що вірив Рейган — сила забезпечує мир. І присутність солдатів США в Естонії є тому підтвердженням.

Найкращий спосіб запобігти порушенням Росії — наявність надійної і потужної військової сили та сильний оборонний альянс НАТО, в якому Естонія відіграє дуже важливу роль", - додав він.

Нагадаємо, США розширили список санкцій проти Росії у зв'язку анексією Криму і агресією на території України. Про це повідомляється на сайті міністерства фінансів США.