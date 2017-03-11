Не потрібно створювати ворогів, там де можна цього не робити, - Лубківський

Заява посла України в Сербії Олександра Александровича викликала нерозуміння сербської сторони і завдала шкоди відносинам двох країн.

"Час, тон і манера подачі були вкрай невдалими", - наголосив координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський в ефірі телеканалу 112.ua.

"Це викликало жаль, точно знаю, тому що сьогодні спілкувався з колегами з Белграда. Тому що справді, навіть попри тісні відносини Сербії з Росією, це країна, яка не визнала анексії Криму, це країна - кандидат на вступ до ЄС. Нам не потрібно створювати ворогів, там де цього не варто робити. Нам потрібно створювати коло партнерів. І я переконаний, що Сербія саме до таких країн і належить",- підкреслив М. Лубківський.

На переконання дипломата, посол Александрович "вдарив з гармати по горобцях" і завдав більше шкоди, аніж користі.

Нагадаємо, що посол Олександр Александрович заявив, що Сербія не докладає достатньо зусиль, аби перешкоджати своїм громадянам в участі у конфлікті на Донбасі на боці сепаратистів.

У МЗС Сербії розкритикували посла Александровича за скандальні заяви про повну підлеглість Белграда Москві і пригрозили наслідками.