Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Не рахую дні, рахую справи": Луценко відзвітувався за рік роботи в ГПУ, - ІНФОГРАФІКА

За період роботи Луценка ГПУ повернуло державі 52 млрд грн
Генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував у Facebook досить лаконічний звіт про рік своєї роботи на цій посаді.
"Не рахую дні, рахую справи": Луценко відзвітувався за рік роботи в ГПУ, - ІНФОГРАФІКА Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"Виявилося, що вже рік. Готую звіт у парламенті", - повідомив генпрокурор у Facebook і прикріпив до посту інфографіку своїх досягнень.

Очільник ГПУ похвалився тим, що при ньому до суду було направлено 7006 обвинувальних актів, включаючи справу колишнього президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, що військова прокуратура спільно з карним розшуком Нацполіції Києва затримала трьох осіб, які вимагали в бізнесмена $1,3 млн нібито для передачі генпрокурору Юрієві Луценку.

12 травня 2016 року Верховна Рада дала згоду на призначення лідера фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2017 13:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.