"Не рахую дні, рахую справи": Луценко відзвітувався за рік роботи в ГПУ, - ІНФОГРАФІКА

Генеральний прокурор України Юрій Луценко опублікував у Facebook досить лаконічний звіт про рік своєї роботи на цій посаді.

"Виявилося, що вже рік. Готую звіт у парламенті", - повідомив генпрокурор у Facebook і прикріпив до посту інфографіку своїх досягнень.

Очільник ГПУ похвалився тим, що при ньому до суду було направлено 7006 обвинувальних актів, включаючи справу колишнього президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, що військова прокуратура спільно з карним розшуком Нацполіції Києва затримала трьох осіб, які вимагали в бізнесмена $1,3 млн нібито для передачі генпрокурору Юрієві Луценку.

12 травня 2016 року Верховна Рада дала згоду на призначення лідера фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором.