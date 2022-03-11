Заявку Швеції на вступ до НАТО цього року може не ратифікувати Туреччина - ЗМІ

Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться ще до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із питанням.

За словами чиновників, оскільки в четвер до Туреччини має прибути генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг для проведення зустрічей, Анкара наполягає на твердих кроках, особливо з боку Швеції.

Співрозмовники видання зазначили, що Швеція не зробила достатньо, щоб задовольнити вимоги Туреччини, а порядок денний турецького парламенту заповнений до кінця року. Водночас Туреччина задоволена співпрацею з боку Фінляндії, яка також подала заявку на вступ до НАТО, але Анкара планує голосувати за обома заявками одночасно.

Чиновники сказали, що турецький уряд не планує домагатися ратифікації парламентом членства Швеції, якщо вона не виконає чинні вимоги щодо припинення діяльності курдських сепаратистів, екстрадиції підозрюваних і повного скасування обмежень на продаж зброї Анкарі.

Наступні парламентські вибори в Туреччині заплановані на червень, але не виключено, що вони відбудуться раніше.