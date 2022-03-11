ПОЛІТИКА НОВИНИТуреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться ще до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заявку Швеції на вступ до НАТО цього року може не ратифікувати Туреччина - ЗМІ
Фото: belvpo.com
Про це пише Bloomberg із посиланням на чиновників, обізнаних із питанням.
За словами чиновників, оскільки в четвер до Туреччини має прибути генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг для проведення зустрічей, Анкара наполягає на твердих кроках, особливо з боку Швеції.
Співрозмовники видання зазначили, що Швеція не зробила достатньо, щоб задовольнити вимоги Туреччини, а порядок денний турецького парламенту заповнений до кінця року. Водночас Туреччина задоволена співпрацею з боку Фінляндії, яка також подала заявку на вступ до НАТО, але Анкара планує голосувати за обома заявками одночасно.
Чиновники сказали, що турецький уряд не планує домагатися ратифікації парламентом членства Швеції, якщо вона не виконає чинні вимоги щодо припинення діяльності курдських сепаратистів, екстрадиції підозрюваних і повного скасування обмежень на продаж зброї Анкарі.
Наступні парламентські вибори в Туреччині заплановані на червень, але не виключено, що вони відбудуться раніше.
Нагадаємо, що раніше вступ Швеції та Фінляндії у НАТО ратифікували вже 28 країн.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 11 2022 15:55 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян
- Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти
СТАТТІ