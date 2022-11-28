Не всі Різдвяні ярмарки в Європі відбудуться в економрежимі освітлення
Про це повідомляє Associated Press.
У багатьох європейських містах до кінця листопада відкриваються традиційні різв’яні ярмарки.
Наприклад, на Оксфорд-стріт у Лондоні святкове освітлення працює з 15:00 до 23:00 та встановлені світлодіодні лампи.
У Парижі Єлисейські поля освітлюватимуться цьогоріч до 23:45, а не до 2:00, як раніше.
Також економлять на освітленні і у Вероні, Страсбурзі, Будапешті та багатьох інших європейських містах.
Натомість у Німеччині святкова ілюмінація буде яскравою, навіть попри заклики до стриманості з боку природоохоронних організацій. І в Іспанії у меріях багатьох міст також вважають, що різдвяні вогні – це важлива складова святкового сезону, і міські прикраси допомагають містянам та туристам налаштуватися на різдвяний лад і витрачати гроші на ярмарках.
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