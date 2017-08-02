Не виключено, що вбивство Шеремета замовила Росія, - Аваков

Слідство не виключає, що вбивство журналіста Павла Шеремета було політичним замовленням, яке могли організувати в Росії.

"Слідство не виключає версію замовленого політичного вбивства, замовлення на яке надійшло саме з Російської Федерації", – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 8 лютого на прес-конференції, присвяченій підриву Шеремета 20 липня 2016 року, пише "Укріїнська правда".

Він також оголосив кілька фактів, пов'язаних із убивством Шеремета.

"На місці злочину в момент його вчинення була присутня знімальна група "17-го каналу", яка вела пряму трансляцію подій. Рівно така ж ситуація була в нас 16 квітня 2015 року під час ситуації навколо вбивства Олеся Бузини. Журналісти стверджували, що в обох випадках опинилися на місцях убивств випадково", – зазначив глава МВС.

Він також повідомив, що при моніторингу телефонних з'єднань у районі місця злочину в проміжку, близькому до часу його вчинення, зафіксували "1193 з'єднання з російськими абонентами".

"Активізація частини з цих абонентів збігається за часом і сигналами попередньо з інформаційною активністю, яка в нас була під час Хресного ходу УПЦ МП у липні 2016 року (27 липня – ред.)", – сказав Аваков.

"І в той же період під приводом участі в якомусь зльоті прихильників однієї з нетрадиційні церков у Києві – я не називаю конкретику зумисно – організовано в'їхала велика група громадян Російської Федерації. З'єднання мобільних телефонів представників цієї групи зафіксовано поблизу місця проживання й роботи Павла Шеремета за кілька днів до злочину і вранці 20 липня в районі вибуху. Після чого дивним чином були локалізовані й зійшли нанівець", – додав він.

У розслідуванні даних обставин слідство направило доручення в низку країн для вивчення цих людей і їхньої активності в ті кілька днів у Києві.

"Слідство має обґрунтовані припущення про можливу причетність цих людей до скоєння злочину", – заявив Аваков.

Міністр навів іще один факт: "Павло Шеремет у липні 2016 року зустрічався в Москві з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. На думку свідків, зустріч виявилася співбесідою на посаду головного редактора радіо "Вести" – однієї зі складових медіахолдингу "Вести України", створеного для проведення контрпропагандистської й проросійської роботи на території України".

"За словами свідків, Павло повернувся незадоволеним результатами зустрічі й охарактеризував стан Клименка як "православ'я головного мозку", – сказав Аваков.

Він також зазначив, що Шеремет у своїх публікаціях порушував тему вербування російською ФСБ українських громадян для ведення "диверсійно-дестабілізаційної роботи" в Україні.

"Уже після його смерті МВС і СБУ разом із ГРУ Міноборони встановили групу осіб, підозрюваних у співучасті в убивстві колишнього військовослужбовця Івана Мамчура в Рівному у вересні 2016 року, як і в інших протиправних діях", – сказав Аваков.

"Ми маємо ще кілька епізодів – частина з яких розслідується й не підлягає розголосу, – коли працювала подібна схема", – додав він.

Так, аналогічні методи вбачаються у випадку з Антоном Геращенком, сказав Аваков.

Зазначимо, слідство розглядає пріоритетною версію, пов'язану з професійною діяльністю Шеремета як на території України так і за її межами.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.