Небойові втрати Нацгвардії з початку АТО склали 126 осіб
З початку 2014 року Нацгвардія втратила в цілому 198 військовослужбовців, а більшість з них - 126, загинули не в результаті бойових дій.
"У нас з 2014 року небойові втрати, в тому числі, військовослужбовці, які потонули, потрапили в ДТП, складають 126 осіб. Ми втратили цих людей з різних причин, там були і хвороби, і нещасні випадки, особиста необережність, побутові ситуації, дорожньо-транспортні пригоди", - розповів заступник командувача НГУ Ярослав Сподар в інтерв'ю "Українським новинам".
Він зазначив, що 43 бійця з числа небойових втрат загинули в зоні проведення операції.
Сподар також констатував зниження кількості загиблих військовослужбовців у результаті самогубства, зазначивши, що з ними стали краще працювати психологи, а з 2016 року почала функціонувати окрема служба, що контролює морально-психологічний стан військовослужбовців.
Нагадаємо, 13 серпня у зоні проведення антитерористичної операції знайшли тіло підполковника Нацгвардії Олександра Бойка, який зник ще 3 червня.
Як відомо, про зникнення 35-річного командира розвідки Олександра Бойко заявила його дружина 3 червня. За її словами, Бойко зник при загадкових обставинах в районі Золотого на Луганщині. Вона скаржилась, що його командування надавало суперечливу і незмістовну інформацію.
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