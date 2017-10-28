Небойових втрат серед військових ЗСУ від початку АТО на 65% менше, ніж бойових, – Генштаб

Окрім того, у 2017 році, за словами Генштабу, спостерігається тенденція до зменшення небойових втрат

Генеральний штаб повідомляє, що з початку проведення АТО бойові втрати ЗСУ становлять 10 710 військовослужбовців. Небойових втрат – на 65% менше.

У повідомленні Генштабу зазначається, що безповоротних втрати від початку АТО – 2 333, санітарних – 8 377 (поранені та травмовані внаслідок бойових дій).

Зокрема, упродовж 2016 року внаслідок бойових дій загинули 212 українських військовослужбовців, а санітарні втрати склали 1277 військовослужбовців ЗС України.

"Поточного, 2017 року, спостерігається тенденція до значного зменшення, удвічі, небойових втрат у підрозділах ЗС України", – йдеться в повідомленні Генштабу.

"Поширені засобами масової інформації повідомлення щодо втрат особового складу Збройних Сил України під час проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей не відповідають дійсності", – наголошують у штабі.

Нагадаємо, 27 жовтня в ефірі одного з телеканалів заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос неоднозначно заявив, що з 2014 року понад 10 тис. українських військовослужбовців загинули і були поранені не внаслідок бойових дій.

"З 14 року до сьогодні в Збройних силах і від усіх, хто отримав зброю і захищає державу, загинули 10 103 особи безповоротних і санітарних втрат. Не від бойових дій. Серед них 2 150 осіб загинули не від бойових дій. В зоні АТО 3 700 загинули не від бойових дій... е-е-е поранені, 935 не від бойових дій. Всього дві повноцінні бригади загинули в результаті того, що не виконували статути, не вчиняли злочини стосовно один одного тощо", – сказав Матіос.