Недалеко від Лондона у ресторані захопили заручників

Хто взяв заручників у ресторані і які мотиви цієї людини, поки невідомо

На південному сході від Лондона озброєний чоловік захопив заручників у ресторані Mcdonald's біля торгового центру.

До місця інциденту стягнуті правоохоронні органи. Поруч з комплексом чергують екстрені служби, передає Daily Star.

За повідомленнями свідків, пострілів не було чутно. На цей момент поліція перекрила ділянку, людей попросили не виходити на вулицю.

Хто взяв заручників у ресторані і які мотиви цієї людини поки невідомо. Поліція з'ясовує усі обставини.

Нагадаємо, що в результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.