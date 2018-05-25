CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа південному сході від Лондона озброєний чоловік захопив заручників у ресторані Mcdonald's біля торгового центру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Недалеко від Лондона у ресторані захопили заручників
Хто взяв заручників у ресторані і які мотиви цієї людини, поки невідомо
Фото: EPA/UPG
До місця інциденту стягнуті правоохоронні органи. Поруч з комплексом чергують екстрені служби, передає Daily Star.
За повідомленнями свідків, пострілів не було чутно. На цей момент поліція перекрила ділянку, людей попросили не виходити на вулицю.
Хто взяв заручників у ресторані і які мотиви цієї людини поки невідомо. Поліція з'ясовує усі обставини.
Нагадаємо, що в результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.
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25 05 2018 18:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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