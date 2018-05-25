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Недалеко від Лондона у ресторані захопили заручників

Хто взяв заручників у ресторані і які мотиви цієї людини, поки невідомо
На південному сході від Лондона озброєний чоловік захопив заручників у ресторані Mcdonald's біля торгового центру.
Недалеко від Лондона у ресторані захопили заручників Фото: EPA/UPG

До місця інциденту стягнуті правоохоронні органи. Поруч з комплексом чергують екстрені служби, передає Daily Star.

За повідомленнями свідків, пострілів не було чутно. На цей момент поліція перекрила ділянку, людей попросили не виходити на вулицю.

Хто взяв заручників у ресторані і які мотиви цієї людини поки невідомо. Поліція з'ясовує усі обставини.

Нагадаємо, що в результаті захоплення заручників у супермаркеті французького міста Треб загинули троє людей і ще 16 отримали поранення.

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25 05 2018 18:14
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