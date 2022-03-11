Негайно покинути Іран закликала своїх громадян Німеччина

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян негайно покинути країну через насильницькі придушення масових протестів у країні.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.

"Для громадян Німеччини існує конкретна небезпека бути свавільно заарештованими, допитаними і засудженими до тривалих термінів ув'язнення. Особливо ризикують громадяни з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького", – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

У МЗС країни наголосили, що німці, які досі перебувають в Ірані, повинні поводитися дуже обережно, уникати масових демонстрацій і скупчень людей. Наразі послуги зв’язку в країні значною мірою обмежені, і очікується, що це триватиме.

Речник відомства повідомив, що запит на виїзд необхідний для "врахування зміни ситуації з безпекою та захисту громадян Німеччини". Він додав, що заява не розповсюджується на окуповане посольство ФРН у Тегерані, працівники якого продовжують роботу в країні.

Загальнонаціональні протести вперше спалахнули у зв'язку зі смертю 16 вересня 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі". Її затримали нібито за порушення суворого іранського дрес-коду для жінок.

Сили безпеки розганяли збори бойовими патронами і сльозогінним газом протягом кількох тижнів безперервних протестів. За даними організації "Правозахисники в Ірані", щонайменше 270 людей було вбито та 14 000 заарештовано.

Влада Ірану оголосила, що проведе публічні судові процеси над 1000 осіб у Тегерані у зв'язку з протестами, які вразили країну.