ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян негайно покинути країну через насильницькі придушення масових протестів у країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Негайно покинути Іран закликала своїх громадян Німеччина
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine.
"Для громадян Німеччини існує конкретна небезпека бути свавільно заарештованими, допитаними і засудженими до тривалих термінів ув'язнення. Особливо ризикують громадяни з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького", – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.
У МЗС країни наголосили, що німці, які досі перебувають в Ірані, повинні поводитися дуже обережно, уникати масових демонстрацій і скупчень людей. Наразі послуги зв’язку в країні значною мірою обмежені, і очікується, що це триватиме.
Речник відомства повідомив, що запит на виїзд необхідний для "врахування зміни ситуації з безпекою та захисту громадян Німеччини". Він додав, що заява не розповсюджується на окуповане посольство ФРН у Тегерані, працівники якого продовжують роботу в країні.
Загальнонаціональні протести вперше спалахнули у зв'язку зі смертю 16 вересня 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі". Її затримали нібито за порушення суворого іранського дрес-коду для жінок.
Сили безпеки розганяли збори бойовими патронами і сльозогінним газом протягом кількох тижнів безперервних протестів. За даними організації "Правозахисники в Ірані", щонайменше 270 людей було вбито та 14 000 заарештовано.
Влада Ірану оголосила, що проведе публічні судові процеси над 1000 осіб у Тегерані у зв'язку з протестами, які вразили країну.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 11 2022 19:10 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян
- Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти
СТАТТІ