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Негода на заході України: град і буревій повалили дерева, пошкодили сотні будинків, – ФОТО

Жертв та травмованих немає
У західних областях України буревій з грозою та градом пошкодив житлові будинки, повалив дерева.
Негода на заході України: град і буревій повалили дерева, пошкодили сотні будинків, – ФОТО Фото: dsns.gov.ua

Зокрема, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні град, зливи та сильний вітер пошкодили покрівлі орієнтовно 182 житлових будинків у 4 населених пунктах Іршавського району Закарпатської області.

О 18:30 відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків негоди Іршавської РДА. Жертв та травмованих внаслідок негоди немає.

Також сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи та придворові території краю. Станом на 18:00 зафіксовано 7 випадків: у Хустському (2), Тячівському (4) районах та м. Мукачево (1).


Фото: facebook.com/pg/DsnsZakarpattya


Фото: facebook.com/pg/DsnsZakarpattya


Фото: facebook.com/pg/DsnsZakarpattya


Фото: facebook.com/pg/DsnsZakarpattya


Фото: facebook.com/pg/DsnsZakarpattya


Фото: dsns.gov.ua

Окрім того, на території Тернопільської області у селі Шибалин Бережанського району пройшов буревій з грозою та градом, який станом на 20:00 пошкодив покрівлю житлового будинку площею близько 100 м.кв, замулив 3 домогосподарства та 3 домогосподарства підтопив.

"Для відкачування води із затоплених територій було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5 чоловік особового складу та 2 одиниць техніки", – зазначили в ДСНС.


Фото: mediator.te.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: facebook.com/pg/MNSTERNOPIL


Фото: facebook.com/pg/MNSTERNOPIL


Фото: facebook.com/pg/MNSTERNOPIL


Фото: facebook.com/pg/MNSTERNOPIL


Фото: facebook.com/pg/MNSTERNOPIL


Фото: facebook.com/pg/MNSTERNOPIL

Нагадаємо, у Словенії град завбільшки з тенісний м'яч побив автомобілі.

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12 06 2018 23:00
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