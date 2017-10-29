Негода паралізує роботу дільниць на виборах в ОТГ

"Через складні погодні умови – сильний снігопад – світло періодично зникає на виборчих дільницях Славської ОТГ, зокрема, кілька годин залишались без електропостачання виборчі дільниці у селах Хащованя та Ялинкувате. Подачу струму там відновили, проте заметіль залишає в темноті інші села цього району", – повідомляє координатор спостерігачів ГО ОПОРА Наталія Радиш, пише "Укрінформ".

Проблеми з електопостачанням паралізували і роботу на трьох дільницях Рудківської ОТГ. Проте після годинної відсутності світла подачу електроенергії відновили.

На Львівщині понад 65 тис. жителів малих міст, сіл і селищ охопили вибори до об`єднаних територіальних громад. Вибори проходять у восьми ОТГ області.

Проблеми із знеструмленням на виборчих дільницях через негоду виникали і на кількох виборчих дільницях в Івано-Франківській області.

Крім того, за інформацією ГО ОПОРА, в Рівненській області на ДВК №560157 (с. Лішня Демидівського району) та ДВК №560158 (с. Дубляни Демидівського району) та у приміщенні Демидівської селищної виборчої комісії періодично зникає електропостачання.

Без світла працюють в населених пунктах Довге Поле (ДВК № 210554), Ярок (ДВК № 210574), Стрипа (ДВК № 210575) та Холмець (ДВК № 210587). Не було електроенергії і в селі Підгорб (ДВК №210555), але на даний момент електропостачання вже відновлене.

Відсутність електропостачання унеможливить підрахунок голосів.

У суботу, 28 жовтня, спостерігачі КВУ повідомляли, що через складні погодні умови (сильний снігопад) відсутнє електропостачання на низці виборчих дільниць Славської ОТГ на Львівщині.

"Якщо електропостачання не буде відновлено, це може створити ускладнення під час підрахунку голосів", – зазначали спостерігачі.

Нагадаємо, по Україні 29 жовтня в 201 об'єднаній територіальній громаді в усіх без виключення областях України проходять перші місцеві вибори. Голосування почалося о 8:00 і продовжитися до 20:00.