Негода у Львові: рятувальники визволили понад 100 людей із затоплених авто, - ВІДЕО

Ввечері 17 серпня у Львові пройшла сильна злива з грозою, унаслідок чого відбулося підтоплення ряду вулиць міста. На деяких вулицях рятувальникам довелось визволяти пасажирів із заблокованого транспопрту.

Поблизу ринку "Привокзальний" рятувальники на руках винесли із підтоплених транспортних засобів 77 людей, з них 9 дітей, повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

Фахівці ДСНС відбуксирували 9 маршруток та 12 легкових автомобілів.

Окрім цього, рятувальники відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна, та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.

"Напружена ситуація склалась на вулиці Сахарова. Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів. Підрозділами ДСНС Львівщини були евакуйовані 53 осіб з низ 6 дітей", — йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 72 працівників ДСНС та 18 одиниць техніки.

У Львові ввечері 17 серпня пройшла сильна злива з грозою, унаслідок чого у місті затопило низку вулиць. Зокрема, підтопило вулиці: Залізнична, Глибока, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальна, Дідушка, Кульпарківська, Торф’яна та Дудаєва.

Також нагадаємо, у ніч проти 16 серпня в Києві пройшла сильна злива з грозою, унаслідок стихії підтопило Хрещатик, Поділ та низку інших вулиць столиці.

Раніше iPress.ua повідомляв, що після нічної грози у Києві затопило Хрещатик та ряд інших вулиць.