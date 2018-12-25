Негода в Україні: синоптики обіцяють снігопади і мороз
"26 грудня вночі на Лівобережжі та на крайньому заході сніг, вдень в Україні, крім південної частини, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7—12 м/с, місцями пориви 15—20 м/с", - повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Очікується, що температура вночі опуститься до -4...-9°, у західних та південних областях буде -1...-6°. Вдень від - 3° морозу до +2° тепла, в Карпатах та на Лівобережжі — -1...-6° морозу.
У Карпатах можливе сходження лавин.
25 грудня на одній з найвищих вершин Карпат — горі Піп Іван — падав дрібний сніг, температура повітря опустилася до -14°С, а видимість була обмежена до 20 метрів.
Від четверга температура повітря вдень в Україні буде близькою до нуля або навіть вищою. Наприкінці тижня у західних областях України і у південній частині прогнозують мокрий сніг та дощ. На решті території країни невеликий сніг або без істотних опадів.
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