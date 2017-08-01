Негода в Україні залишила 24 населені пункти без світла

В Україні станом на вечір 8 січня знеструмлено 24 населених пункти в трьох областях.

"Залишаються знеструмленими 24 населених пункти у трьох областях, а саме: Одеській – 18 н.п., Чернівецька -4 н.п. (частково), Херсонській – 2 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго", - заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У службі повідомили про відсутність заторів на дорогах державного, регіонального значення. Також не надходили звернення людей щодо обморожень.

Згідно з повідомленням ДСНС, 8 січня у зв’язку зі снігопадами частково рух обмежено на автодорогах Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей.

Нагадаємо, станом на 7 січня через складні погодні умови в Україні без світла залишилися мешканці 71 населеного пункту, майже половина з них - в Одеській області.

В Дніпропетровській, Кіровоградській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській обмежено.