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Негода в Україні залишила без електропостачання 200 населених пунктів

Найбільше постраждали жителі Київщини
Через негоду та сильні пориви вітру станом на ранок 2 квітня у 8 областях України були знеструмлені майже 200 населених пунктів.
Негода в Україні залишила без електропостачання 200 населених пунктів Фото: rivne.dsns.gov.ua

"У результаті ускладнення погодних умов та поривів вітру, через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях, а саме: Київська - 112, Житомирська - 34, Волинська - 15, Кіровоградська - 12, Черкаська - 12, Миколаївська - 5, Дніпропетровська - 1 і Луганська - 1", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Дніпрі 20 і 21 березня офіційно було оголошено вихідними днями через складні погодні умови.
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02 04 2018 10:26
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