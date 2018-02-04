Негода в Україні залишила без електропостачання 200 населених пунктів Найбільше постраждали жителі Київщини

Через негоду та сильні пориви вітру станом на ранок 2 квітня у 8 областях України були знеструмлені майже 200 населених пунктів.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

"У результаті ускладнення погодних умов та поривів вітру, через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях, а саме: Київська - 112, Житомирська - 34, Волинська - 15, Кіровоградська - 12, Черкаська - 12, Миколаївська - 5, Дніпропетровська - 1 і Луганська - 1", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Нагадаємо, у Дніпрі 20 і 21 березня офіційно було оголошено вихідними днями через складні погодні умови.

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