CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишній мер Слов'янська Неля Штепа подала позов проти народної депутатки Ірини Геращенко у справі про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Неля Штепа позивається проти Ірини Геращенко у справі про захист честі і гідності
Судове засідання призначене на дев'яте липня
Ірина Геращенко. Фото: Liga.net
Геращенко опублікувала судову повістку про виклик.
Судове засідання призначене на 9 липня в Печерському районному суді Києва.
"Після беркутівців, звинувачуваних в причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі і гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала "русский мир" на Донбас, вирішила зі мною судитися, й теж, у справі "честі і гідності". Розглядаю ці дії "чесних і гідних" як спроби затягти власні судові процеси", – зазначила Геращенко.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
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20 06 2018 21:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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