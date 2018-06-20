Неля Штепа позивається проти Ірини Геращенко у справі про захист честі і гідності

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа подала позов проти народної депутатки Ірини Геращенко у справі про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Геращенко опублікувала судову повістку про виклик.

Судове засідання призначене на 9 липня в Печерському районному суді Києва.

"Після беркутівців, звинувачуваних в причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі і гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала "русский мир" на Донбас, вирішила зі мною судитися, й теж, у справі "честі і гідності". Розглядаю ці дії "чесних і гідних" як спроби затягти власні судові процеси", – зазначила Геращенко.



Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko