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Неля Штепа позивається проти Ірини Геращенко у справі про захист честі і гідності

Судове засідання призначене на дев'яте липня
Колишній мер Слов'янська Неля Штепа подала позов проти народної депутатки Ірини Геращенко у справі про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
Неля Штепа позивається проти Ірини Геращенко у справі про захист честі і гідності Ірина Геращенко. Фото: Liga.net

Геращенко опублікувала судову повістку про виклик.

Судове засідання призначене на 9 липня в Печерському районному суді Києва.

"Після беркутівців, звинувачуваних в причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі і гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала "русский мир" на Донбас, вирішила зі мною судитися, й теж, у справі "честі і гідності". Розглядаю ці дії "чесних і гідних" як спроби затягти власні судові процеси", – зазначила Геращенко.


Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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20 06 2018 21:27
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