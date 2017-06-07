Немає сенсу боротися за Україну, якщо її душу згубить корупція, - США

Заступник державного секретаря США Вільям Браунфілд, що представляє Сполучені Штати на міжнародній конференції щодо реформ в Україні, повідомив про ключову умову подальшої підтримки України.

У короткому виступі у відкритій частині конференції він наголосив, що США "вражені" готовністю України протидіяти зовнішнім викликам і визнають успішне виконання окремих задач щодо проведення реформ.

"Створені нові органи – НАБУ, САП та нова патрульна поліція, які мають нашу рішучу підтримку".

Водночас він наголосив на ключовій проблемі, що викликає занепокоєння Вашингтона, - повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".

"Я можу лише повторити слова Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, які він сказав на останній міністерській зустрічі НАТО (в квітні. – ЄП): нам немає сенсу боротися за тіло української держави, в тому числі на Сході, якщо вона загубить свою душу через корупцію", - заявив Браунфілд.

Як відомо, США продовжують критикувати Київ за недостатні зусилля у протидії корупції.

Раніше, Глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Україні все ще є група олігархів, які намагаються протистояти реформам.