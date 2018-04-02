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"Немає сумніву в тому, хто несе відповідальність за табори смерті", – МЗС Німеччини

Глава МЗС ФРН наголосив, що Німеччина протистоятиме будь-яким спробам переписати історію
Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель прокоментував польський законопроект про Інститут національної пам'яті.
"Немає сумніву в тому, хто несе відповідальність за табори смерті", – МЗС Німеччини Фото: dpa-international.com

В оприлюдненій міністерством у суботу, 3 лютого, заяві політик наголосив, що відповідальність за концтабори і масове винищення євреїв у Європі в часи Другої світової війни лежить на німцях, пише DW. Усвідомлення історичної провини, наголосив міністр, стало частиною німецької ідентичності.

"Немає ані найменшого сумніву в тому, хто несе відповідальність за табори смерті, управління ними та вбивство там мільйонів європейських євреїв, а саме – німці. Організоване масове вбивство було вчинено нашою країною і ніким іншим. Окремі колаборанти не змінюють цього", – наголосив він.

Ґабріель також додав, що Польща може покладатися на те, що в Німеччині засуджуватимуть і відхилятимуть будь-які спроби фальшування історії. За його словами, це також стосується вислову "польські концтабори".

Нагадаємо, 2 лютого прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "відповідальність за всі злочини, всі жертви і все, що сталося під час Другої світової війни, несе Німеччина".

Ухвалений нещодавно в Польщі закон, як повідомлялося, має на меті запровадження покарання за заяви щодо провини поляків чи польської держави у Голокості, а також за вислів "польські табори смерті". Новий законопроект, схвалений обома палатами польського парламенту, передбачає за публічні заяви про причетність Польщі до злочинів нацистської Німеччини покарання до трьох років в'язниці. Документ також передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Законопроект уже викликав обурення в Ізраїлі та Україні: в обох країнах Варшаві закинули намагання переписати історію. У США зауважили, що рішення польського парламенту може обмежити свободу слова. У відповідь на польський законопроект в Ізраїлі збираються розширити чинний закон про заборону заперечення Голокосту від 1986 року. Утім, Варшава вже заявила про створення спільної групи для роботи над узгодженням позиції.

До набуття законом чинності залишився один крок – підписання президентом Анджеєм Дудою. Після схвалення законопроекту 1 лютого Сенатом він на це має три тижні.

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