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Немає жодних доказів того, що Димінський перебував за кермом автівки, - адвокат

Захист Димінського звинуватив Авакова та Герщаенка в неправдивій інформації
Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію про те, що під час смертельної ДТП за кермом Мерседеса перебував не охоронець Петра Димінського.
Немає жодних доказів того, що Димінський перебував за кермом автівки, - адвокат Петро Димінський. Фото: УНІАН

"Я абсолютно чітко заявляю про те, що людина, яка заявила, що була водієм, за кермом в цей момент не була. Вона спеціально приїхала зі Львова і сів за кермо", – заявив Луценко, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури у Facebook.

Разом з тим, Юрій Луценко заявив, що наразі стверджувати, що за кермом був Димінський, не можна. Для цього треба провести ряд слідчих дій. Генпрокурор також додав, що, на жаль, Димінський не йде на зустріч слідству.

У свою чергу адвокат Петра Димінського Микола Лисий заявляє, той не отримував повісток на допит. За його словами, повідомленн радника міністра МВС Антона Геращенко у соцмережі, опубліковане 22 серпня і в якому йдеться про те, що Димінському була вручена повістка на допит, "є неправдою".

"Петро Димінський не отримував повістки на допит", - написав Лисий на своїй сторінці у Facebook.

За словами адвоката, львівський бізнесмен був допитаний слідчим у неділю, 20 серпня, про що складено відповідний протокол. Також адвокат заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також поширював недостовірну інформацію.

"Ще більший подив у захисту викликають слова міністра МВС Арсена Авакова, який, вочевидь, або взагалі не вникав у суть справи, або свідомо перекручує факти з однією, лише йому відомою метою. Так, 23 серпня Аваков оприлюднив у своєму Facebook такий пост: "Він повинен з'явитися на допит сьогодні…" Знову ж таки, хотілося б запитати в Арсена Борисовича – хто Вас так дезінформує і чи маєте Ви докази цим словам?", - написав Лисий.

Адвокат переконує, що Димінський не тікав до Женеви, а перебуває там із бізнес-візитом. У Швейцарії він пройшов медогляд у доктора медицини Дімітроса Самараса. Лікар зробив висновок, що Димінський "перебуває в хорошому фізичному та психологічному стані, і що немає жодних медичних протипоказань, що створювали б будь-які конкретні обмеження, що стосуються його діяльності".

"Фактично, медична експертиза не виявила жодних слідів переломів, вивихів суглобів, синців, подряпин чи інших тілесних ушкоджень", - заявив Микола Лисий.

Адвокат заявляє, що наразі не продемонстровано жодних відео і жодних доказів того, що Димінський перебував за кермом автівки, яка скоїла смертельну ДТП.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

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24 08 2017 11:38
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