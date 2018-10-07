Немов ціле місто йде під воду: у Гренландії зняли розкол льодовика, - ВІДЕО
Розкол гренландського льодовика вдалося зняти нью-йоркському вченому, професору Девіду Холланду. Крижана брила йшла в океан протягом 30 хвилин, повідомляє The Verge.
Дослідник говорить, що задовго готувався до цієї події і планував поїздку на льодовик Хельмея. Розкол льодовика став прямим наслідком глобального потепління, і вчені побоювалися, що схід льодовика сильно підніме рівень води в Світовому океані.
Однак, за словами Холланда, цей шматок, незважаючи на свої розміри, сильно на рівень не вплинув. Ось з чим можна порівняти "осколок" по площі.
Холланд розповідає, що танення і розкол льодовиків може стати великою проблемою в майбутньому. Зараз за ними спостерігають із космосу, щоб спрогнозувати подальшу поведінку. Вчений говорить, що кадри, які він зумів зафіксувати, дуже важливі для науки.
Крім того, це саме по собі одночасно і страхітливе і заспокійливо відео (якщо не брати до уваги реву, немов при роботі реактивного двигуна, говорить Холланд).
Нагадаємо, NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.
В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена з'явилася величезна тріщина. Її довжина вже перевищує 160 км. Тріщина поширюється територією льодовика зі швидкістю близько 15 км на місяць
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