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Немов ціле місто йде під воду: у Гренландії зняли розкол льодовика, - ВІДЕО

Крижана брила йшла в океан протягом 30 хвилин
У Гренландії від льодовика Хельмея відколовся шматок завдовжки 7,24 кілометра. За розміром це майже Нью-Йоркський район Манхеттен. Величезний шматок, плоский як млинець, почав йти в океан. Дослідники встигли зняти чарівне видовище.
Немов ціле місто йде під воду: у Гренландії зняли розкол льодовика, - ВІДЕО Фото:theverge.com

Розкол гренландського льодовика вдалося зняти нью-йоркському вченому, професору Девіду Холланду. Крижана брила йшла в океан протягом 30 хвилин, повідомляє The Verge.

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Дослідник говорить, що задовго готувався до цієї події і планував поїздку на льодовик Хельмея. Розкол льодовика став прямим наслідком глобального потепління, і вчені побоювалися, що схід льодовика сильно підніме рівень води в Світовому океані.

Однак, за словами Холланда, цей шматок, незважаючи на свої розміри, сильно на рівень не вплинув. Ось з чим можна порівняти "осколок" по площі.

Холланд розповідає, що танення і розкол льодовиків може стати великою проблемою в майбутньому. Зараз за ними спостерігають із космосу, щоб спрогнозувати подальшу поведінку. Вчений говорить, що кадри, які він зумів зафіксувати, дуже важливі для науки.

Крім того, це саме по собі одночасно і страхітливе і заспокійливо відео (якщо не брати до уваги реву, немов при роботі реактивного двигуна, говорить Холланд).

Нагадаємо, NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.

В Антарктиці на території шельфового льодовика Ларсена з'явилася величезна тріщина. Її довжина вже перевищує 160 км. Тріщина поширюється територією льодовика зі швидкістю близько 15 км на місяць

 

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10 07 2018 18:10
ТЕГИ: льодовики
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