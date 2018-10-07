Немов ціле місто йде під воду: у Гренландії зняли розкол льодовика, - ВІДЕО

Однак, за словами Холланда, цей шматок, незважаючи на свої розміри, сильно на рівень не вплинув. Ось з чим можна порівняти "осколок" по площі.

Холланд розповідає, що танення і розкол льодовиків може стати великою проблемою в майбутньому. Зараз за ними спостерігають із космосу, щоб спрогнозувати подальшу поведінку. Вчений говорить, що кадри, які він зумів зафіксувати, дуже важливі для науки.

Крім того, це саме по собі одночасно і страхітливе і заспокійливо відео (якщо не брати до уваги реву, немов при роботі реактивного двигуна, говорить Холланд).