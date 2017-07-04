Необхідна всеосяжна концепція стримування Росії та її імперських амбіцій, – Данило Лубківський (відео)

Дипломатичний радник Арсенія Яценюка, заступник міністра закордонних справ України (2014) Данило Лубківський під час ювілейного 10-го Київського Безпекового Форуму, що проходить за ініціативи лідера партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка, засновника Фонду "Відкрий Україну" 6-7 квітня в Києві наголосив, що необхідна всеосяжна концепція стримування Росії та її імперських амбіцій.

"Росія не збирається змінювати свою стратегічну мету контролювати Україну, і рухатися далі – аби отримати контроль над Східною Європою і далеко за її межами. Якщо ми дійсно прагнемо гарантувати нашу спільну безпеку, ми повинні розробити всеосяжну і довготривалу концепцію стримування агресії з боку Росії та її імперських амбіцій", - заявив Лубківський.

"Ми повинні розуміти, що Росія завела Мінський процес у глухий кут, адже його реалізація ніколи не була метою Кремля. З боку Путіна він розглядався лиш для того, аби стати механізмом, як підірвати Україну і Європу. Лідерство канцлера Меркель успішно допомогло використати потенціал Мінського процесу для припинення вогню. Але тепер, залишаючись відданими миротворчому сенсу Мінських угод, не плекаймо жодних ілюзій, що президент Путін відступить – чи-то в 2017 році, чи в час його реваншистської президентської кампанії 2018 року, - якщо міжнародне співтовариство далі не чинитиме на нього подальший сильний тиск", - підкреслив він.

Дипломатичний радник Арсенія Яценюка наголосив на неприпустимості жодних закулісних домовленостей із Росією: "Стратегічна рівновага повинна ґрунтуватися на фундаментальних міжнародних цінностях і відновленні почуття мудрості й впевненості. Необхідне лідерство, що передбачає моральну і політичну силу, зрілість і креативність".

Майбутнє України, підкреслив він, повністю залежить від ініціативного і творчого шляху зміцнення міжнародної та регіональної солідарності: "Поруч із Нормандським форматом і керівними органами колективної безпеки ми повинні формувати якомога більше міжнародних ініціатив - так швидко, як це можливо".

У цьому сенсі друга зустріч прем'єр-міністрів Балтійських країн та України, що відбулася сьогодні в рамках Київського Безпекового Форуму, є, за його словами, "чудовим прикладом солідарності, але також моделлю інтелектуального підходу до регіональної співпраці". Данило Лубківський відзначив зусилля Арсенія Яценюка, за ініціативи якого цей формат був започаткований в Ризі під час його перебування на посаді Глави Уряду в 2015 році.

Він також підкреслив, що Європейський план для України, оголошений сьогодні колишнім прем'єр-міністром Литви Андрюсом Кубілюсом, є великою подією, яка демонструє, що "візія Об'єднаної Європи включає Україну і наш регіон".

"Україна не може говорити тільки за себе. Ми повинні - і це обов'язково - говорити за всіх наших партнерів, взятих в заручники Росією", - сказав Данило Лубківський.

Європейський план для України, зазначив він, що був представлений майже одночасно з рішенням Європейського парламенту про введення безвізового режиму для України, "це реальне досягнення наших активістів, колишніх і нинішнього Урядів України і нашого народу".