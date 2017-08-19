Неонацисти пройшли маршем вулицями Берліна, – ФОТО, ВІДЕО

Поліція дозволила провести марш до річниці смерті колишнього заступника Гітлера Рудольфа Гесса, однак без його прославляння

У Берліні близько 500 неонацистів проводять марш, присвячений 30-ій річниці самогубства колишнього заступника Гітлера Рудольфа Гесса.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Учасники маршу зібралися біля залізничного вокзалу в берлінському районі Шпандау, де також почався контр-протест.



Фото: twitter.com/CIJBerlin

Близько тисячі поліцейських перебувають на місці для розмежування і запобігання сутичкам між цими двома групами.



Фото: ruptly.tv

Поліція повідомила організаторам, що вони можуть провести марш, але без прославлення Гесса, який помер у в’язниці Шпандау.

Гесс був засуджений до довічного ув’язнення на Нюрнберзькому процесі за його роль в плануванні Другої світової війни. Він помер 17 серпня 1987 року і представники влади держав-союзників часів Другої світової війни постановили вважати його смерть самогубством.

Нацистські прихильники стверджують, що він був убитий і організовують щорічні марші на його честь.

Неонацистам дозволили мати один банер на кожних 50 учасників.

Нагадаємо, 12 серпня авто в'їхало в натовп протестувальників проти ультраправих в американському Шарлотсвіллі.

Американський неонацистський сайт The Daily Stormer отримав домен .ru.