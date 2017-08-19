Неонацисти пройшли маршем вулицями Берліна, – ФОТО, ВІДЕО
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Учасники маршу зібралися біля залізничного вокзалу в берлінському районі Шпандау, де також почався контр-протест.
Фото: twitter.com/CIJBerlin
Близько тисячі поліцейських перебувають на місці для розмежування і запобігання сутичкам між цими двома групами.
Фото: ruptly.tv
Поліція повідомила організаторам, що вони можуть провести марш, але без прославлення Гесса, який помер у в’язниці Шпандау.
Гесс був засуджений до довічного ув’язнення на Нюрнберзькому процесі за його роль в плануванні Другої світової війни. Він помер 17 серпня 1987 року і представники влади держав-союзників часів Другої світової війни постановили вважати його смерть самогубством.
Нацистські прихильники стверджують, що він був убитий і організовують щорічні марші на його честь.
Неонацистам дозволили мати один банер на кожних 50 учасників.
Нагадаємо, 12 серпня авто в'їхало в натовп протестувальників проти ультраправих в американському Шарлотсвіллі.
Американський неонацистський сайт The Daily Stormer отримав домен .ru.
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