Неосудність Толстошеєва підтверджена повторними експертизами, - прокуратура

Згідно висновків експертиз, епілептичний напад у нього стався вперше, крім того він не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

Повторні експертизи у справі Станіслава Толстошеєва, що здійснив на початку минулого року смертельне ДТП у столиці, підтвердили результати попередніх, таким чином визнавши його непідсудність.

"Висновки повторних експертиз, які надійшли в столичну прокуратуру, підтвердили результати попередніх експертиз щодо неосудного стану підозрюваного під час скоєння ним ДТП", - зазначили в прес-службі столичної прокуратури.

Уточнюється, що на момент ДТП у Толстошеєва сталося "раптовий тимчасовий хворобливий розлад психічної діяльності у вигляді синдрому порушеної свідомості внаслідок генералізованого епілептичного припадку тоніко-клонічними судомами, що призвело до тимчасової втрати контролю над керованістю автомобілем". Також, згідно висновків експертиз, епілептичний напад у нього стався вперше, крім того він не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

У прокуратурі додали, що з огляду на медичні протипоказання, Толстошєєв не може бути допущений до керування транспортними засобами, його водійське посвідчення знищено.

Остаточне рішення у даному кримінальному провадженні буде прийнято найближчим часом, заявили в столичній прокуратурі.

Нагадаємо, три судмедекспертизи дійшли висновку, що Станіслав Толстошеєв, який 9 січня 2016 року здійснив смертельне ДТП біля станції метро "Лівобережна" в Києві, під час аварії не контролював себе через напад епілепсії.

Прокуратура зазначає, що автомобіль Mercedes під керуванням Толстошеєва виїхав на кругове перехрестя на вулиці Сверстюка, де сталася ДТП, в загальному потоці автомобілів зі швидкістю 20-25 км/год. Через кілька секунд після цього машина уповільнилася, хоча автомобілі перед Толстошеєвим не гальмували, після чого настало різке прискорення по прямій.

У результаті Mercedes в'їхав у фасад будівлі стоматологічної клініки, що розташована на перехресті, але його колеса продовжували крутитися навіть після зіткнення, в результаті аварії загинула 62-річна жінка..