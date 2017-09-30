Непідконтрольний Києву кордон України з РФ перетинають усе більше людей у військовій формі, – СЦКК

Аналогічна ситуація щодо проїзду вантажних транспортних засобів, а також автоцистерн з написами: "Огнеопасно"

На російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.

Як повідомили представники української сторони СЦКК, таке збільшення зафіксовано у період з 19 по 26 вересня поточного року.

"Спостереження за цією категорією осіб значно ускладнює те, що вони перетинають кордон в приватних транспортних засобах із затемненими вікнами, або автобусах та мікроавтобусах із закритими віконними шторками", – йдеться в повідомленні СЦКК.

За інформацією місії ОБСЄ, аналогічна ситуація щодо проїзду вантажних транспортних засобів: 524 вантажівки прямували до РФ, 334 – в Україну.

Також значно збільшилася кількість автоцистерн з написами російською мовою: "Огнеопасно" – з 41 до 71 вантажівки.

Також у районі прикордонного ПП "Гуково" зафіксовано рух 38 потягів, 16 рухались в Україну, інші 22 – до РФ.

За даними СЦКК, колишні офіційні пункти пропуску через кордон з РФ, які зараз не перебувають під контролем уряду України, перебувають під жорстким контролем з боку ОРДО і ОРЛО, а спостерігачі ОБСЄ стикаються з труднощами в доступі до неконтрольованих ділянок кордону.

"З боку Російської Федерації продовжуються порушення норм міжнародного права і законодавства України в частині перетину неконтрольованого урядом України ділянки російсько-українського кордону", – заявили в СЦКК.

Нагадаємо, Генштаб наразі на окупованих територіях Донбасу нараховує 6 тис. російських військовослужбовців та до 40 тис. бойовиків.

Росія заперечує заяви начальника Генштабу Збройних сил України про те, що РФ не вивела війська з території Білорусі після навчань "Захід-2017".