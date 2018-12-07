CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні. Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Неподалік Чорнобильської зони зґвалтували іноземну туристку
Спершу чоловіки погодились підвезти туристку на своєму автомобілі. Після цього - запропонували провезти її в "зону"
Фото: Наталія Дихно
"Щоби проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ременем прив'язали до дерева та зґвалтували. Після цього - забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли", - повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Після двох діб пошуків оперативники затримали одного зі зловмисників - 24-річного киянина, який вже зізнався у скоєному.
Його спільника досі розшукують.
Провадження відкрили за статтями про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом і грабіж.
Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.
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12 07 2018 18:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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