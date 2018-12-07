Неподалік Чорнобильської зони зґвалтували іноземну туристку

Спершу чоловіки погодились підвезти туристку на своєму автомобілі. Після цього - запропонували провезти її в "зону"

Двоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні. Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції.

"Щоби проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ременем прив'язали до дерева та зґвалтували. Після цього - забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли", - повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Після двох діб пошуків оперативники затримали одного зі зловмисників - 24-річного киянина, який вже зізнався у скоєному.

Його спільника досі розшукують.

Провадження відкрили за статтями про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом і грабіж.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.