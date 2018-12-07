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Неподалік Чорнобильської зони зґвалтували іноземну туристку

Спершу чоловіки погодились підвезти туристку на своєму автомобілі. Після цього - запропонували провезти її в "зону"
Двоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні. Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції.
Неподалік Чорнобильської зони зґвалтували іноземну туристку Фото: Наталія Дихно

"Щоби проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ременем прив'язали до дерева та зґвалтували. Після цього - забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли", - повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Після двох діб пошуків оперативники затримали одного зі зловмисників - 24-річного киянина, який вже зізнався у скоєному.

Його спільника досі розшукують.

Провадження відкрили за статтями про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом і грабіж.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 14 червня, в центрі Миколаєва двоє чоловіків зґвалтували 12-річну дівчинку.

 

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12 07 2018 18:32
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