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Неподалік Дніпра археологи знайшли скіфську "амазонку" з прикрасами

Дівчина могла загинути в бою
Під час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК (кол. Орджонікідзевського) археологи з Інститута археології Національної академії наук України зробили сенсаційну знахідку.
Неподалік Дніпра археологи знайшли скіфську "амазонку" з прикрасами Фото: ukrfa.com.ua

Археологами була виявлена могила в якій залишилися залишки молодої дівчини. На щастя, могила виявилася не розграбованою і це дозволило зробити сенсаційні висновки.

За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Сергія Поліна, дівчина є свого роду амазонкою і швидше за все, загинула в бою, повідомляє "Днепр Вечерней".

Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслети і намисто. Ще поруч з нею в похованні були чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня.

Нагадаємо, що на Буковині біля берегів річки Дністер історики виявили бивень мамонта віком 22 тисячі років.

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09 08 2017 20:56
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