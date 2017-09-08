CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК (кол. Орджонікідзевського) археологи з Інститута археології Національної академії наук України зробили сенсаційну знахідку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Неподалік Дніпра археологи знайшли скіфську "амазонку" з прикрасами
Дівчина могла загинути в бою
Фото: ukrfa.com.ua
Археологами була виявлена могила в якій залишилися залишки молодої дівчини. На щастя, могила виявилася не розграбованою і це дозволило зробити сенсаційні висновки.
За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Сергія Поліна, дівчина є свого роду амазонкою і швидше за все, загинула в бою, повідомляє "Днепр Вечерней".
Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслети і намисто. Ще поруч з нею в похованні були чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня.
Нагадаємо, що на Буковині біля берегів річки Дністер історики виявили бивень мамонта віком 22 тисячі років.
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09 08 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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