Неподалік Горлівки розпочався обмін ув’язненими, - ОНОВЛЕНО

Станом на 13:39 українські полонені, які підлягають обміну, спрямовані вглиб сірої зони для проведення процедури

Неподалік від Горлівки, біля контрольного пункту пропуску в’їзду-виїзду "Майорське", почався обмін заручниками бойовиків та тими, кого затримала на Донбасі українська влада.

"Ми бачимо 7 автобусів, в яких знаходяться люди, яких передає Україна... Дуже напружена ситуація, усі дуже переживають, щоб обмін відбувся", - розповідає кореспондентка "Громадського".

Станом на 13:44 журналістка повідомила, що список на обмін тільки-но погодили. Повідомляється, що троє осіб відмовилися від обміну й хочуть залишитися на українському боці.

Сепаратистський ресурс "Донецкое агентство новостей" також повідомляє, що біля КПВВ "Мойорськ" почався найбільший за всю історію конфлікту обмін полоненими.

Станом на 13:39 за Києвом "українські полонені, які підлягають обміну, спрямовані вглиб сірої зони для проведення процедури", йдеться в повідомленні.

"Омбудсмен ДНР" Дарина Морозова вирушила на крайній блокпост "ДНР" для зустрічі полонених. Озброєні люди контролюють безпеку. Процес обміну проходить на контрольованій Україною території під гарантіями ОБСЄ і "Червоного хреста".

Оновлення. Станом на 14:05 на українську територію повернулися 3 автобуси з 16 українцями, які перебували у полоні "ЛНР", триває обмін із представниками "ДНР", повідомляє "Громадське".

43 людини, які мали бути серед 306 утримуваних з української сторони, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін, повідомила українська омбудсмен Валерія Лутковська.

За її даними, близько 10-15 осіб відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території вже на місці обміну.

Лутковська зазначила, що кожного з них будуть запитувати у присутності представників "Червоного Хреста", чи хоче він (вона) повертатися на непідконтрольні Україні території.

Раніше, 26 грудня, президент зустрівся з родичами заручників. Він висловив сподівання, що обмін відбудеться та заявив про матеріальну допомогу для звільнених з полону.