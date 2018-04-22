Неподалік Івано-Франківська Opel врізався в маршрутку: двоє загиблих
"Opel на швидкості занесло на острівець безпеки. В результаті автомобіль розвернуло і той врізався в маршрутний автобус, який рухався назустріч", - повідомив представник патрульної поліції Івано-Франківській області Микола Гурак, передає місцеве агентство новин "Галка".
40-річний пасажир легковика від отриманих травм помер на місці. Водія автомобіля Opel забрали в лікарню, проте врятувати його не вдалося.
Незначні пошкодження отримали також пасажири маршрутки. Результат тесту на алкоголь водія маршрутки підтвердив, що він був тверезим.
Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".
Усі загиблі перебували у маршрутці.
Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?