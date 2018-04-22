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Неподалік Івано-Франківська Opel врізався в маршрутку: двоє загиблих

Легковик викинуло на зустрічну смугу після зіткнення з острівцем безпеки
Під Івано-Франківськом 21 квітня сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Opel, внаслідок якої водій і пасажир легковика загинули.
Неподалік Івано-Франківська Opel врізався в маршрутку: двоє загиблих Фото: galka.if.ua

"Opel на швидкості занесло на острівець безпеки. В результаті автомобіль розвернуло і той врізався в маршрутний автобус, який рухався назустріч", - повідомив представник патрульної поліції Івано-Франківській області Микола Гурак, передає місцеве агентство новин "Галка".

40-річний пасажир легковика від отриманих травм помер на місці. Водія автомобіля Opel забрали в лікарню, проте врятувати його не вдалося.

Незначні пошкодження отримали також пасажири маршрутки. Результат тесту на алкоголь водія маршрутки підтвердив, що він був тверезим.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало відомо, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

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22 04 2018 16:12
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