Неподалік Маріуполя на складах боєприпасів прогриміли вибухи

У Донецькій області поблизу села Малоянісоль в п'ятницю, 22 вересня, пролунали вибухи на складах боєприпасів.

За попередніми даними, декілька вибухів на складах, розташованих в полі, пролунали близько 16:20. Після вибухів практично відразу почалася пожежа, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Місце інциденту оточили правоохоронці, а екстрені служби ліквідують наслідки вибухів.

"На місце виїхали співробітники Нікольського відділу поліції та відповідальні від керівництва поліції Донеччини спільно з військовою прокуратурою області. Правоохоронці взяли територію в оточення, аби люди не потрапили у вогняну пастку", - йдеться в повідомленні.

Інформація про можливих постраждалих поки не надходила. Село Малоянісоль розташовується в 36 км від Маріуполя, а склади боєприпасів відносяться до однієї з місцевих військових частин.

Нагадаємо, що четверо дітей віком 7-10 років отримали травми через вибух боєприпасу в місті Підгородному, яке розташоване за три кілометри на північ від Дніпра.