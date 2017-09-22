Неподалік Маріуполя на складах боєприпасів прогриміли вибухи
За попередніми даними, декілька вибухів на складах, розташованих в полі, пролунали близько 16:20. Після вибухів практично відразу почалася пожежа, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Донецькій області.
Місце інциденту оточили правоохоронці, а екстрені служби ліквідують наслідки вибухів.
"На місце виїхали співробітники Нікольського відділу поліції та відповідальні від керівництва поліції Донеччини спільно з військовою прокуратурою області. Правоохоронці взяли територію в оточення, аби люди не потрапили у вогняну пастку", - йдеться в повідомленні.
Інформація про можливих постраждалих поки не надходила. Село Малоянісоль розташовується в 36 км від Маріуполя, а склади боєприпасів відносяться до однієї з місцевих військових частин.
Нагадаємо, що четверо дітей віком 7-10 років отримали травми через вибух боєприпасу в місті Підгородному, яке розташоване за три кілометри на північ від Дніпра.
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