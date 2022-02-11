Неподалік Південної Кореї впала ракета КНДР – Сеул запустив ракети у відповідь

Північнокорейська балістична ракета впала неподалік узбережжя Південної Кореї. Сеул відповів власними пусками ракет.

Ракета КНДР впала за межами територіальних вод Південної Кореї, на південь від Північної обмежувальної лінії – морського кордону між країнами.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що одна з ракет впала за 26 кілометрів на південь від обмежувальної лінії, за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчо та за 167 кілометрів від острова Уллен. На острові оголошували повітряну тривогу.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав дії КНДР "ефективним актом територіального вторгнення". В його офісі пообіцяли "швидку та тверду відповідь".

Згодом південнокорейські військові літаки у відповідь випустили три ракети класу "повітря-земля" в море через обмежувальну лінію.