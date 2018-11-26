Неподалік від російського посольства згоріло авто на дипномерах, - ФОТО, ВІДЕО

Неподалік посольства РФ у Києві горів автомобіль з дипломатичними номерами

У провулку Ярослава Хомова 14-а, на відстані близько 1 км від посольства РФ горів автомобіль. Пожежні, які прибули на місце, загасили вогонь, інформує "Українська правда".

Номерні знаки DP 001 належать автомобілям російських дипломатичних представництв, штатних консульських установ, а також членів дипломатичного персоналу згаданих установ.



Фото: ukrpravda

Фото: ukrpravda

Нагадаємо, увечері 25 листопада під посольство РФ у Києві принесли шини, будівлю закидали шашками. На місці чергували пожежна машина та 10 авто поліції. Люди принесли не тільки шини, але й паперові кораблики. Присутні вигукували гасла "Мир Донбасу! Смерть Росії!".

Як відомо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.