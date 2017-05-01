Непродані ялинки відвозять у зоопарк "Межигір'я" під Києвом

Хвойні дерева використовують в якості вітамінних добавок для оленів, кіз і антилоп

Зоопарк "Межигір'я" в Нових Петрівцях приймає ялинки, які не продалися до новорічних свят. У звіринці використовують хвою як корм для тварин.

Сьогодні, 5 січня, в зоопарк надійшло 220 сосен. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав біолог-консультант зоопарку Сергій Григор'єв.

"Сьогоднішня здобич - 220 найсвіжіших кримських сосен вирощених харківським фермером без застосування хімічних засобів. Всього 40 кубів вітамінів", - написав Григор'єв.

Ялинки та сосни їдять олені, кози й антилопи. Дерева використовують як вітамінну добавку до основного раціону тварин.

Нагадаємо, в минулому році за кілька днів в зоопарк "Межигір'я" привезли півтонни ялин і сосен для тварин.