CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗоопарк "Межигір'я" в Нових Петрівцях приймає ялинки, які не продалися до новорічних свят. У звіринці використовують хвою як корм для тварин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Непродані ялинки відвозять у зоопарк "Межигір'я" під Києвом
Хвойні дерева використовують в якості вітамінних добавок для оленів, кіз і антилоп
Фото: Facebook Сергій Григор'єв
Сьогодні, 5 січня, в зоопарк надійшло 220 сосен. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав біолог-консультант зоопарку Сергій Григор'єв.
"Сьогоднішня здобич - 220 найсвіжіших кримських сосен вирощених харківським фермером без застосування хімічних засобів. Всього 40 кубів вітамінів", - написав Григор'єв.
Ялинки та сосни їдять олені, кози й антилопи. Дерева використовують як вітамінну добавку до основного раціону тварин.
Нагадаємо, в минулому році за кілька днів в зоопарк "Межигір'я" привезли півтонни ялин і сосен для тварин.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 01 2017 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: