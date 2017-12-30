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Неприбуткові релігійні організації автоматично перенесуть до нового реєстру

Релігійним організаціям, які користуються статусом юридичної особи, але дані про них відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, необхідно самостійно подати відомості про себе до державного реєстратора
ДФС автоматично перенесе релігійні організації до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій без необхідності перереєстрації їхніх статутів.
Неприбуткові релігійні організації автоматично перенесуть до нового реєстру Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Інститут релігійної свободи з посиланням коментар ДФС щодо питання про практичне впровадження рішення Верховної Ради про скасування перереєстрації статутів релігійних організацій.

"Державна фіскальна служба України автоматично перенесе релігійні організації до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій без необхідності перереєстрації їхніх статутів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Інститут релігійної свободи, доручення щодо проведення міжвідомчих консультацій з імплементації прийнятих змін надав Прем’єр-міністр України у відповідь на звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

ІРС нагадує, що така перереєстрація раніше вимагалася Податковим кодексом для збереження неприбуткового статусу релігійних організацій, але була скасована парламентом 7 грудня у зв’язку з прийняттям Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (проект № 6776-д). Цей закон був підписаний Президентом у суботу, 30 грудня, і набуде чинності з 1 січня 2018 року.

В повідомленні звертається увага, що релігійним організаціям, які користуються статусом юридичної особи, але дані про них відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, необхідно самостійно подати відомості про себе до державного реєстратора. Це стосується тих релігійних організацій, які були зареєстровані до 1 липня 2004 року, коли набув чинності закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, але з того часу з власної ініціативи не подали відомості про себе до цього Єдиного державного реєстру.

Як повідомляв ІРС, Міністерство юстиції роз’яснило, що для включення релігійної організації, зареєстрованої до 1 липня 2004 року, до Єдиного державного реєстру подається лише заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру (Форма 9).

Перевірити наявність відомостей про релігійну організацію в Єдиному державному реєстрі можна безкоштовно через онлайн сервіс Мін’юсту за допомогою ідентифікаційного коду юридичної особи (ЄДРПОУ).

Прийнятий законопроект № 6776-д включає всі положення законопроекту № 6696, співавторами якого виступили представники усіх парламентських фракцій і груп, а в його розробці брали участь експерти Верховної Ради та громадських організацій, Міністерства юстиції та Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

 

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30 12 2017 21:20
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