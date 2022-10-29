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Неприємний побічний ефект у жінок може викликати вакцина Pfizer

Побічним ефектом вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у жінок може стати рясна менструальна кровотеча.
Неприємний побічний ефект у жінок може викликати вакцина Pfizer Фото: Главком
 
Про такі результати досліджень повідомляє Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
 
Експерти з лікарського агентства переглянули дані та дійшли висновку, що "існує принаймні розумна ймовірність того, що виникнення сильних менструальних кровотеч було спричинене цими вакцинами".
 
У результаті регулятор рекомендував включити рясні місячні в інформацію для використання вакцини Pfizer/BioNTech.
 
Однак, згідно з дослідженнями, це незначне та тимчасове явище не впливає на жіночу фертильність.
 
У висновку йдеться, що мРНК-вакцини не спричиняють ускладнень вагітності у майбутніх мам чи їхніх дітей і ефективно знижують ризик госпіталізації та смерті як вагітних, так і невагітних жінок.
 
Агентство також повторило, що всі результати наразі показують, що переваги вакцини Pfizer/BioNTech переважають ризики.
 
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29 10 2022 09:45
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