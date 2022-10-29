НОВИНИПобічним ефектом вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у жінок може стати рясна менструальна кровотеча.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Неприємний побічний ефект у жінок може викликати вакцина Pfizer
Фото: Главком
Про такі результати досліджень повідомляє Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Експерти з лікарського агентства переглянули дані та дійшли висновку, що "існує принаймні розумна ймовірність того, що виникнення сильних менструальних кровотеч було спричинене цими вакцинами".
У результаті регулятор рекомендував включити рясні місячні в інформацію для використання вакцини Pfizer/BioNTech.
Однак, згідно з дослідженнями, це незначне та тимчасове явище не впливає на жіночу фертильність.
У висновку йдеться, що мРНК-вакцини не спричиняють ускладнень вагітності у майбутніх мам чи їхніх дітей і ефективно знижують ризик госпіталізації та смерті як вагітних, так і невагітних жінок.
Агентство також повторило, що всі результати наразі показують, що переваги вакцини Pfizer/BioNTech переважають ризики.
Читайте також: У МОЗ назвали вакцини від короновірусу для вагітних.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 10 2022 09:45 МЕДІА
- ФОТО Без масок і дотримання дистанції: у столиці мітингували антивакцинатори
- ВІДЕО У "Дії" з'явився дитячий ковід-сертифікат
- ФОТО Україна отримає холодильників для COVID-вакцин на $2,8 мільйона
- Українські біженці можуть залишатися в готелях Болгарії до 31 жовтня
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
СТАТТІ