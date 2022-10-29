Неприємний побічний ефект у жінок може викликати вакцина Pfizer

Побічним ефектом вакцини Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у жінок може стати рясна менструальна кровотеча.

Про такі результати досліджень повідомляє Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Експерти з лікарського агентства переглянули дані та дійшли висновку, що "існує принаймні розумна ймовірність того, що виникнення сильних менструальних кровотеч було спричинене цими вакцинами".

У результаті регулятор рекомендував включити рясні місячні в інформацію для використання вакцини Pfizer/BioNTech.

Однак, згідно з дослідженнями, це незначне та тимчасове явище не впливає на жіночу фертильність.

У висновку йдеться, що мРНК-вакцини не спричиняють ускладнень вагітності у майбутніх мам чи їхніх дітей і ефективно знижують ризик госпіталізації та смерті як вагітних, так і невагітних жінок.

Агентство також повторило, що всі результати наразі показують, що переваги вакцини Pfizer/BioNTech переважають ризики.