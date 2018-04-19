Несплата аліментів буде підставою для недопуску на держслужбу, - Петренко
"Сьогодні депутати подають другий пакет законопроектів, які стосуються захисту прав дитини. Це новий пакет законів "Чужих дітей не буває", частина 2. Він стосується посилення відповідальності для злісних неплатників аліментів. Ми зробили акцент на захисті економічних прав українських дітей", - розповів міністр юстиції Павло Петренко, передає "РБК-Україна".
За його словами, за наявності заборгованості розмір аліментів буде збільшено.
"По-перше, це збільшення мінімального розміру аліментів. Якщо борг є понад один рік, він буде автоматично збільшуватися на 20%, два роки - на 30%. Усі ці кошти йтимуть на рахунок дитини, а не в бюджет держави. Друга новація: несплата аліментів буде підставою для недопуску на державну службу", - пояснив Петренко.
Він нагадав, що перший пакет законів про аліменти було прийнято наприкінці минулого року.
"Ці закони працюють: кількість сплачених аліментів за неповні три місяці зросла у два з половиною разу. Тобто українські діти отримали борги, яких їм не платили протягом багатьох років", - заявив Петренко.
Нагадаємо, арештоване майно боржників аліментів почали продавати на онлайн-аукціоні OpenMarket.
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Як відомо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.
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