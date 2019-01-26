Nestle, PepsiCo та Pantene почнуть продавати товари у багаторазовій упаковці
Компанія реалізовуватиме ініціативу разом із компанією TerraCycle, яка займається переробкою сміття. До Procter&Gamble також доєднались Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever та інші компанії – загалом їх близько 25, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Усі виробники разом розвиватимуть інтернет-платформу Loop. Товари на сайті будуть продаватись в упаковці, яку можна очищувати та використовувати знову.
Споживач зможе замовляти товари через сайт, залишивши гарантійну заставу – її повернуть назад, коли користувач поверне упаковку. Кур’єр доставляє продукти у сумці, без додаткових коробок чи упакування.
Після використання, клієнт складає усі упакування та повертає кур’єру. Упакування не потрібно мити чи сортувати – цей етап здійснюється безпосередньо на виробництві. Після упаковка використовується знову.
Такі упаковки виготовлятимуть із різних металів, скла або спеціального пластику. Платформа Loop почне роботу у Парижі та Нью-Йорку в першій половині 2019 року, до кінця 2020 року сервіс ма' з'явиться в інших країнах.
У майбутньому систему Loop хочуть зробити доступною і на сайтах рітейлерів-партнерів.
Також, британська газета The Guardian відмовилася від поліетиленової обкладинки на користь рішення з картопляного крохмалю.
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