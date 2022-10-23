Нетаньяху готовий розглянути питання надання Україні зброї, якщо стане прем'єром Ізраїлю

Він також розповів, що його просили стати посередником у переговорах між Україною та росією, коли почалася війна, але він залишив це тодішньому прем'єр-міністру Нафталі Беннету

Голова партії "Лікуд", колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив в інтерв'ю USA Today, що готовий розглянути питання про надання Україні зброї у разі, якщо він знову обійме посаду глави уряду.

Як зазначив Нетаньяху, його питали нещодавно про постачання озброєння Україні. За словами політика, він відповів, що розгляне це питання, коли обійме посаду прем'єр-міністра.



Нетаньяху також розповів, що його просили стати посередником у переговорах між Україною та росією, коли почалася війна, але він залишив це тодішньому прем'єр-міністру Нафталі Беннету.



Проте така можливість, імовірно, з'явиться знову, якщо він стане прем'єром, додав голова партії "Лікуд".

Як відомо, на тлі активного використання росією безпілотників з Ірану Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.