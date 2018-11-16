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Нетаньяху призначив дострокові вибори в Ізраїлі

Два дні тому Ізраїль домовився про перемир'я з ХАМАС після великих ракетних ударів
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху призначив в країні дострокові вибори.
Нетаньяху призначив дострокові вибори в Ізраїлі Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES

Агентство France Press з посиланням на власне джерело у правлячій коаліції опублікувало на своїй сторінці у Twitter інформацію про те, що Нетаньяху призначив дострокові вибори. 

Подробиць рішення наразі немає.

Нагадаємо, що в середу міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман подав у відставку через перемир'я з палестинським угрупуванням ХАМАС.

Перед цим, бойовики з території сектора Газа обстріляли ракетами південну частину Ізраїлю. Значну частину перехопила система "Залізний купол", але деякі таки досягли території Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдав серію ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа. З обох боків були жертви.

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16 11 2018 16:18
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