Нетаньяху призначив дострокові вибори в Ізраїлі

Два дні тому Ізраїль домовився про перемир'я з ХАМАС після великих ракетних ударів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху призначив в країні дострокові вибори.

Агентство France Press з посиланням на власне джерело у правлячій коаліції опублікувало на своїй сторінці у Twitter інформацію про те, що Нетаньяху призначив дострокові вибори.

Подробиць рішення наразі немає.

Нагадаємо, що в середу міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман подав у відставку через перемир'я з палестинським угрупуванням ХАМАС.

Перед цим, бойовики з території сектора Газа обстріляли ракетами південну частину Ізраїлю. Значну частину перехопила система "Залізний купол", але деякі таки досягли території Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдав серію ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа. З обох боків були жертви.