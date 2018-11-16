ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху призначив в країні дострокові вибори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нетаньяху призначив дострокові вибори в Ізраїлі
Два дні тому Ізраїль домовився про перемир'я з ХАМАС після великих ракетних ударів
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Агентство France Press з посиланням на власне джерело у правлячій коаліції опублікувало на своїй сторінці у Twitter інформацію про те, що Нетаньяху призначив дострокові вибори.
Подробиць рішення наразі немає.
Нагадаємо, що в середу міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман подав у відставку через перемир'я з палестинським угрупуванням ХАМАС.
Перед цим, бойовики з території сектора Газа обстріляли ракетами південну частину Ізраїлю. Значну частину перехопила система "Залізний купол", але деякі таки досягли території Ізраїлю.
Ізраїль у відповідь завдав серію ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа. З обох боків були жертви.
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