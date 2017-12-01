Нетаньяху відмовився брати участь в конференції з близькосхідного врегулювання

"Ізраїль не виконуватиме рішення, які можуть бути прийняті на зустрічі в Парижі"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмовився від участі в конференції з близькосхідного врегулювання, яка відбудеться в Парижі 15 січня.

"Ця конференція є шахрайством, палестинcькою аферою під егідою французів. Вони хочуть позначити нові антиізраїльскі позиції", - заявив голова ізраїльського уряду, повідомляє Haaretz.

Він також наголосив, що Ізраїль не виконуватиме рішення, які можуть бути прийняті на зустрічі в Парижі.

Згідно з проектом підсумкової заяви, який потрапив у розпорядження Haaretz, країни-учасниці конференції зобов'язалися не визнавати ніяких змін кордонів, що відбулися після 4 червня 1967 року, в тому числі в Єрусалимі, за винятком коригувань, узгоджених обома сторонами під час переговорів. Окрім того, учасники зустрічі зобов'язуються дотримуватися чіткого розмежування між ізраїльською територією і землями, захопленими Ізраїлем у 1967 році.

Раніше IPress.ua повідомляв, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що висловлені в його адресу звинувачення в отриманні хабарів залишилися непідтвердженими.