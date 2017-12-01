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Нетаньяху відмовився брати участь в конференції з близькосхідного врегулювання

"Ізраїль не виконуватиме рішення, які можуть бути прийняті на зустрічі в Парижі"
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмовився від участі в конференції з близькосхідного врегулювання, яка відбудеться в Парижі 15 січня.
Нетаньяху відмовився брати участь в конференції з близькосхідного врегулювання Фото:politeka.net

"Ця конференція є шахрайством, палестинcькою аферою під егідою французів. Вони хочуть позначити нові антиізраїльскі позиції", - заявив голова ізраїльського уряду, повідомляє Haaretz

Він також наголосив, що Ізраїль не виконуватиме рішення, які можуть бути прийняті на зустрічі в Парижі.

Згідно з проектом підсумкової заяви, який потрапив у розпорядження Haaretz, країни-учасниці конференції зобов'язалися не визнавати ніяких змін кордонів, що відбулися після 4 червня 1967 року, в тому числі в Єрусалимі, за винятком коригувань, узгоджених обома сторонами під час переговорів. Окрім того, учасники зустрічі зобов'язуються дотримуватися чіткого розмежування між ізраїльською територією і землями, захопленими Ізраїлем у 1967 році.

Раніше IPress.ua повідомляв, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що висловлені в його адресу звинувачення в отриманні хабарів залишилися непідтвердженими.

До слова, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

 

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