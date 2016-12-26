Нетаньяху заборонив своїм міністрам спілкуватися з українськими колегами
Це розпорядження стосується, в тому числі, і України, яка підтримала резолюцію, повідомляє 9 канал Ізраїлю.
Нетаньяху також повідомив, що не стане зустрічатися з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей на економічній конференції в Давосі, яка відбудеться в січні.
Прем'єр також наполегливо попросив міністрів утриматися від розмов про анексію територій до тих пір, поки Дональд Трамп не вступить на посаду президента США.
Він натякнув на можливість нових антиізраїльських кроків міжнародної громадськості до зміни американської адміністрації, яка запланована на 20 січня.
Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 23 грудня, ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях.
Резолюцію підтримали 14 з 15 членів Ради Безпеки, а США, незважаючи на прохання з боку Ізраїлю, на цей раз відійшли від традиційної лінії, і не стали накладати вето.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прийняв рішення скасувати візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Ізраїль. Дане рішення було прийнято у світлі голосування України на користь резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в п'ятницю про заборону будівництва поселень в Палестині.
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