CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 20 січня, студія Netflix опублікувала тизер п'ятого сезону американського серіалу в жанрі політичної драми Картковий будиночок за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Netflix опублікувала тізер нового сезону "Карткового будиночка" перед інавгурацією Трампа
Автори також натякнули, що 5 сезон Карткового будиночка з'явиться вже 30 травня
Фото: House of Cards / Facebook
Крім того, що публікація збіглася з днем інавгурації реального президента США Дональда Трампа, в ролику багато цікавого. Так, сюжет містить перевернутий прапор Америки. Крім того, в підписові довідео сказано: "Ми створюємо терор".
Як пише The Independent, Робін Райт (виконавиця ролі Клер Андервуд) постане в 5 сезоні в ролі першої леді.
Зазвичай, нові сезони "Карткового будиночка" виходили в лютому, але п'ятий сезон вийде трьома місяцями пізніше. Крім того, четвертий сезон також вийшов у минулому році з запізненням на місяць.
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