Netflix опублікувала тізер нового сезону "Карткового будиночка" перед інавгурацією Трампа

Автори також натякнули, що 5 сезон Карткового будиночка з'явиться вже 30 травня

У п'ятницю, 20 січня, студія Netflix опублікувала тизер п'ятого сезону американського серіалу в жанрі політичної драми Картковий будиночок за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа.

Крім того, що публікація збіглася з днем інавгурації реального президента США Дональда Трампа, в ролику багато цікавого. Так, сюжет містить перевернутий прапор Америки. Крім того, в підписові довідео сказано: "Ми створюємо терор".

Як пише The Independent, Робін Райт (виконавиця ролі Клер Андервуд) постане в 5 сезоні в ролі першої леді.

Зазвичай, нові сезони "Карткового будиночка" виходили в лютому, але п'ятий сезон вийде трьома місяцями пізніше. Крім того, четвертий сезон також вийшов у минулому році з запізненням на місяць.