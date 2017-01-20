Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Netflix опублікувала тізер нового сезону "Карткового будиночка" перед інавгурацією Трампа

Автори також натякнули, що 5 сезон Карткового будиночка з'явиться вже 30 травня
У п'ятницю, 20 січня, студія Netflix опублікувала тизер п'ятого сезону американського серіалу в жанрі політичної драми Картковий будиночок за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа.
Netflix опублікувала тізер нового сезону "Карткового будиночка" перед інавгурацією Трампа Фото: House of Cards / Facebook

Крім того, що публікація збіглася з днем інавгурації реального президента США Дональда Трампа, в ролику багато цікавого. Так, сюжет містить перевернутий прапор Америки. Крім того, в підписові довідео сказано: "Ми створюємо терор".

Як пише The Independent, Робін Райт (виконавиця ролі Клер Андервуд) постане в 5 сезоні в ролі першої леді.

Зазвичай, нові сезони "Карткового будиночка" виходили в лютому, але п'ятий сезон вийде трьома місяцями пізніше. Крім того, четвертий сезон також вийшов у минулому році з запізненням на місяць.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 21:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat