Netflix заблокував у Саудівській Аравії шоу з критикою влади країни через убивство журналіста Хашогджі
У цьому епізоді американський комік Хасан Мінаж висміює дії саудівської влади та критикує політику наслідного принца Мухаммеда бін Салмана, якого називають відповідальним за смерть Хашогджі, повідомляє "Громадське".
Зокрема Мінаж зазначив, що не так давно бін Салмана проголосили реформатором, який потрібен арабському світу, проте вбивство Хашогджі зруйнувало весь цей образ.
Влада Саудівської Аравії заявила, що цей випуск шоу порушує закон королівства про кіберзлочинність, який забороняє поширення матеріалів, що "зазіхають на громадський порядок, релігійні цінності, суспільну мораль та приватне життя".
У Netflix заявили, що поважають місцеві законодавства, тому заблокували епізод після отримання офіційного звернення.
Водночас як повідомляє The New York Times, цей епізод доступний для жителів Саудівської Аравії на YouTube-каналі шоу.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
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