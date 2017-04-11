Netflix звільнив Кевіна Спейсі з "Карткового будиночка"

Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях. Сервіс призупинив виробництво "Карткового будиночка", в якому Спейсі виконує головну роль.

Про це повідомляє The Verge.

"Netflix не братиме участь у будь-якому додатковому виробництві "Карткового будиночка" за участю Кевіна Спейсі. Ми продовжимо працювати з MRC (продюсерська компанія, – ред.), щоб оцінити подальший шлях, адже це пов'язано з шоу", – йдеться в заяві Netflix.

Сервіс також вирішив не випускати фільм Gore, який знаходився на фінальній стадії виробництва, у зв'язку з тим, що Кевін Спейсі його спродюсував і зіграв у ньому головну роль.

Невідомо, як саме сервіс вчинить з персонажем Спейсі в серіалі. Видання The Verge повідомило, що продюсери розглядають різні варіанти, зокрема створення спін-офф або вбивство Френка Андервуда (персонажа Спейсі).

Наприкінці жовтня актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях на одній з вечірок у 1986 році, коли Реппу було 14. Спейсі приніс свої вибачення, проте заявив, що не пам'ятає обставин події, і зробив камінг-аут.

Незабаром після цього Netflix оголосив, що шостий сезон "Карткового будиночка" стане останнім, а потім сервіс разом з MRC призупинив зйомки, які почалися в жовтні 2017 року через скандал навколо Спейсі. Тоді ж стало відомо про плани сервісу випустити спін-офф "Карткового будиночка" про помічника Френка Андервуда Дазі Стемпере.

2 листопада від Спейсі відмовилося агентство, що представляло його інтереси в кіно останні 8 років, а також його рекламний агент.

3 листопада члени знімальної групи серіалу приєдналися до звинувачень на адресу Спейсі.

Також на Кевіна Спейсі написав заяву неназваний актор з Англії.