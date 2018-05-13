CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018", що завершився у столиці Португалії Лісабоні, перемогла винонавиця Netta з Ізраїлю з піснею "TOY".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Netta з Ізраїлю перемогла на "Євробаченні"
Україна тільки 17-та
Фото: eurovision.ua
Netta отримала 529 балів від журі і глядачів. На другому місці - Елені Фурейра з Кіпру (436 балів).
Третє місце посідає Сезар Семпсон з Австрії (342 бали).
Виконавець з України Melovin, який відкривав програму гранд-фіналу з піснею Under The Ladder, став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу. За рішенням журі Melovin посів останнє - 26 місце. Водночас глядачі віддали українцю сьоме місце.
Таким чином, наступний конкурс "Євробачення-2019" має відбутися в Ізраїлі.
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