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Netta з Ізраїлю перемогла на "Євробаченні"

Україна тільки 17-та
У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2018", що завершився у столиці Португалії Лісабоні, перемогла винонавиця Netta з Ізраїлю з піснею "TOY".
Netta з Ізраїлю перемогла на "Євробаченні" Фото: eurovision.ua

Netta отримала 529 балів від журі і глядачів. На другому місці - Елені Фурейра з Кіпру (436 балів).

Третє місце посідає Сезар Семпсон з Австрії (342 бали).

Виконавець з України Melovin, який відкривав програму гранд-фіналу з піснею Under The Ladder, став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу. За рішенням журі Melovin посів останнє - 26 місце. Водночас глядачі віддали українцю сьоме місце.

Таким чином, наступний конкурс "Євробачення-2019" має відбутися в Ізраїлі.

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13 05 2018 10:20
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