Неуспіх у голосуванні про візовий режим з РФ матиме негативний зовнішній резонанс, - Парубій

У Верховній Раді для введення візового режиму з Росією потрібно спочатку провести політичні консультації та узгодити законопроект з усіма фракціями.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє "112 Україна".

"Що є важливим у цій ініціативі? Щоб голосуючи за неї її, була тверда впевненість, що буде більшість у залі. Тому неуспіх у голосуванні цього питання буде мати дуже негативний зовнішній резонанс. Ви пам'ятаєте, коли я попередній раз поставив це питання на порядок дня, найбільша фракція парламенту вранці на засіданні надала інформацію, не буде голосувати. І очевидно, що ми повинні завершити політичні консультації перед тим, як це питання поставити на повістку дня. Дуже важливо, щоб воно було позитивним і щоб воно набуло більшість в залі", - заявив Парубій.

Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що минулого пленарного тижня у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

Раніше, 3 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій запропонував розглянути введення візового режиму з РФ через затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він висловив упевненість, що Рада підтримає цю ініціативу.

Що цікаво, фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді може предметно обговорити ініціативу про введення візового режиму з РФ і сформувати позицію по ній на своєму засіданні в четвер, 25 травня.