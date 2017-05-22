Неуспіх у голосуванні про візовий режим з РФ матиме негативний зовнішній резонанс, - Парубій
Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, повідомляє "112 Україна".
"Що є важливим у цій ініціативі? Щоб голосуючи за неї її, була тверда впевненість, що буде більшість у залі. Тому неуспіх у голосуванні цього питання буде мати дуже негативний зовнішній резонанс. Ви пам'ятаєте, коли я попередній раз поставив це питання на порядок дня, найбільша фракція парламенту вранці на засіданні надала інформацію, не буде голосувати. І очевидно, що ми повинні завершити політичні консультації перед тим, як це питання поставити на повістку дня. Дуже важливо, щоб воно було позитивним і щоб воно набуло більшість в залі", - заявив Парубій.
Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що минулого пленарного тижня у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.
Раніше, 3 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій запропонував розглянути введення візового режиму з РФ через затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він висловив упевненість, що Рада підтримає цю ініціативу.
Що цікаво, фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді може предметно обговорити ініціативу про введення візового режиму з РФ і сформувати позицію по ній на своєму засіданні в четвер, 25 травня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків