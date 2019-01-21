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Невдалий бунт у Венесуелі: затримали 27 військовослужбовців

Урядові війська затримали заколотників і придушили протест їх прихильників
Влада Венесуели затримала 27 солдатів за підозрою у підготовці до усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.
Невдалий бунт у Венесуелі: затримали 27 військовослужбовців Фото з вільних джерел

Про це повідомив глава національних установчих зборів Венесуели Діосдадо Кабельо, повідомляє El Comercio.

"На даний момент 25 осіб були затримані на місці (на півночі Каракаса), ще двох затримали в інших місцях", - заявив він.

Нагадаємо: сьогодні у Венесуелі група військових здійснила спробу усунути від влади президента Ніколаса Мадуро і закликала венесуельців приєднатися до повстання. Урядові війська затримали заколотників і придушили протест їх прихильників.

Національна асамблея Венесуели оголосила Мадуро узурпатором в зв'язку з його вступом на посаду президента.

Додамо, що два російські стратегічні бомбардувальники далекого радіусу дії приземлилися у Венесуелі, нібито для участі в навчаннях ВПС.

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21 01 2019 23:31
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