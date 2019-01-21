Невдалий бунт у Венесуелі: затримали 27 військовослужбовців
Про це повідомив глава національних установчих зборів Венесуели Діосдадо Кабельо, повідомляє El Comercio.
"На даний момент 25 осіб були затримані на місці (на півночі Каракаса), ще двох затримали в інших місцях", - заявив він.
Нагадаємо: сьогодні у Венесуелі група військових здійснила спробу усунути від влади президента Ніколаса Мадуро і закликала венесуельців приєднатися до повстання. Урядові війська затримали заколотників і придушили протест їх прихильників.
Національна асамблея Венесуели оголосила Мадуро узурпатором в зв'язку з його вступом на посаду президента.
Додамо, що два російські стратегічні бомбардувальники далекого радіусу дії приземлилися у Венесуелі, нібито для участі в навчаннях ВПС.
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