Невідомі атакували офіс українського телеканалу в Краматорську
Про це повідомили на сайті регіонального суспільного мовника.
На камери спостереження потрапили двоє молодиків, один з яких розбив напівскляний блок вхідних дверей. Одразу спрацювала сигналізація, і невідомі втекли.
Фото: dotb.dn.ua
На місце прибула група охоронного підрозділу, що обслуговує філію, та поліція.
Офіс філії ПАТ "НСТУ" (телеканал "До ТеБе", радіо "Голос Донбасу") знаходиться в самому центрі Краматорська, за півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.
На каналі відзначають, що 24 серпня 2016 року невідомий стріляв у вікно ньюз-руму "До ТеБе", коли там знаходилося більше 20 працівників. Ще раніше, у січні 2016 року, навпроти входу до каналу невідомий у камуфляжі залишив гранату. В обидвох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цього часу про результати розслідування жодної інформації від правоохоронних органів не надходило.
Нагадаємо, невідомі обстріляли редакцію газети "Светловодск вечерний", розташовану в будівлі мерії міста Світловодськ (Кіровоградська область).
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