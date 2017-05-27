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Невідомі атакували офіс українського телеканалу в Краматорську

Офіс телеканалу знаходиться у центрі міста
Невідомі атакували офіс філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Донецька регіональна дирекція" в Краматорську у п᾽ятницю, 26 травня, близько 22:00.
Невідомі атакували офіс українського телеканалу в Краматорську Фото: dotb.dn.ua

Про це повідомили на сайті регіонального суспільного мовника.

На камери спостереження потрапили двоє молодиків, один з яких розбив напівскляний блок вхідних дверей. Одразу спрацювала сигналізація, і невідомі втекли.


Фото: dotb.dn.ua

На місце прибула група охоронного підрозділу, що обслуговує філію, та поліція. 

Офіс філії ПАТ "НСТУ" (телеканал "До ТеБе", радіо "Голос Донбасу") знаходиться в самому центрі Краматорська, за півсотні метрів від будівлі міської ради та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

На каналі відзначають, що 24 серпня 2016 року невідомий стріляв у вікно ньюз-руму "До ТеБе", коли там знаходилося більше 20 працівників. Ще раніше, у січні 2016 року, навпроти входу до каналу невідомий у камуфляжі залишив гранату. В обидвох випадках на місці події працювали слідчо-оперативні групи, проте до цього часу про результати розслідування жодної інформації від правоохоронних органів не надходило.

Нагадаємо, невідомі обстріляли редакцію газети "Светловодск вечерний", розташовану в будівлі мерії міста Світловодськ (Кіровоградська область).

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27 05 2017 21:15
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