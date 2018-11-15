Невідомі кинули "коктейль Молотова" в Андріївську церкву
Зловмисників помітив охоронець церкви і відразу викликав правоохоронців, повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.
На місце події виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.
Охоронці розповіли, що намагалися затримати молодиків, однак хулігани застосували газові балончики і втекли.
"Внаслідок події ніхто не постраждав. Загорання не сталося", - йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють зловмисників.
"Проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція церкви буде прискорена.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО Лісові пожежі в Каліфорнії: місто Парадайс згоріло, 31 людина загинула
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір