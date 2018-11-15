Невідомі кинули "коктейль Молотова" в Андріївську церкву Поліцейські встановлюють зловмисників

Близько 9 ранку 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Зловмисників помітив охоронець церкви і відразу викликав правоохоронців, повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook. На місце події виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Охоронці розповіли, що намагалися затримати молодиків, однак хулігани застосували газові балончики і втекли. "Внаслідок події ніхто не постраждав. Загорання не сталося", - йдеться у повідомленні. Наразі поліцейські встановлюють зловмисників. "Проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів. Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція церкви буде прискорена.

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